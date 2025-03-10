Билл Симмонс о «Лейкерс»: «Не знаю, почему это работает, но это работает»
Симмонс поделился своими впечатлениями об игре озерников.
«Лейкерс» – странная команда. Играют без центрового, без разыгрывающего. Когда смотришь их игры, думаешь: «Я не знаю, почему это работает, но это работает». Не хотел бы увидеть эту команду своим соперником в серии плей-офф, слишком много игр там, не хочу видеть этих ребят ни в коем случае.
На месте любой команды НБА я бы не хотел играть против «Лейкерс» в плей-офф. Конечно, со временем их изъяны станут видны, но сейчас... Если у тебя есть двое парней, которые набирают 60 очков в каждой игре, то я не хочу встретить такую команду на пути», – сказал Симмонс.
На текущий момент «Лейкерс» занимают 2-е место в Западной конференции с результатом 40-22.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Билла Симмонса
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