Билл Симмонс о «Лейкерс»: «Не знаю, почему это работает, но это работает»

Симмонс поделился своими впечатлениями об игре озерников.

«Лейкерс» – странная команда. Играют без центрового, без разыгрывающего. Когда смотришь их игры, думаешь: «Я не знаю, почему это работает, но это работает». Не хотел бы увидеть эту команду своим соперником в серии плей-офф, слишком много игр там, не хочу видеть этих ребят ни в коем случае.

На месте любой команды НБА я бы не хотел играть против «Лейкерс» в плей-офф. Конечно, со временем их изъяны станут видны, но сейчас... Если у тебя есть двое парней, которые набирают 60 очков в каждой игре, то я не хочу встретить такую команду на пути», – сказал Симмонс.

На текущий момент «Лейкерс» занимают 2-е место в Западной конференции с результатом 40-22.