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Билл Симмонс о травме Кайри Ирвинга: «Это убьет «Мэверикс» до конца десятилетия»

Билл Симмонс высказался о травме защитника «Далласа» Кайри Ирвинга.

«Сегодня стало известно, что Кайри Ирвинг выбыл до конца сезона. Мы давно не видели таких разъяренных болельщиков. Вдобавок ко всему, им приходится смотреть, как Лука играет за самый известный баскетбольный клуб.

Когда, вдобавок ко всему прочему, травмировался Кайри, я впервые подумал: «О, черт! Вот насколько все может быть плохо».

Я очень сочувствую «Мэверикс». Они потеряли Энтони Дэвиса в первом же матче, затем потеряли Кайри на полтора сезона, возможно. Я не припомню другой такой ситуации в НБА, когда болельщики получили такой удар. Кажется, что это убьет «Мэверикс» до конца десятилетия», – сказал эксперт.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт The Ringer в соцсети X
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