  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • В матче «Денвера» и «Оклахомы» арбитры пропустили нарушение, которое могло изменить ход встречи
4

В матче «Денвера» и «Оклахомы» арбитры пропустили нарушение, которое могло изменить ход встречи

«Оклахома» добилась победы над «Наггетс» – 127:103.

В начале четвертой четверти при счете 96:91 в пользу «Тандер» судьи не заметили, как центровой Чет Холмгрен ударил по лицу разыгрывающего Расселла Уэстбрука. Это был бы шестой фол для ключевого игрока обороны «Оклахомы».

Вместо этого «Оклахома» набрала очки в быстрой атаке, а затем арбитры еще и наградили техническим замечанием тренера «Денвера» Майкла Мэлоуна.

У Холмгрена наибольший плюс-минус в матче – +32. Он набрал 14 очков, 8 подборов и 4 блока.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
logoДенвер
logoНБА
logoРасселл Уэстбрук
logoОклахома-Сити
logoБаскетбол - видео
logoЧет Холмгрен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Марк Дэйгнолт: «У нас было преимущество в отдыхе, завтра «Наггетс» проснутся сильно мотивированными»
4вчера, 20:25
40 очков, 8 подборов и 5 передач Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» справиться с «Денвером»
17вчера, 19:59Видео
Главные новости
Колби Ковингтон: «Леброну наплевать на свободу слова»
117 минут назад
Сэм Куин: «Лейкерс» побеждают благодаря самоотдаче, баскетбольному IQ, а также размеру и атлетизму на краях»
141 минуту назад
«Даллас» заканчивал игру с «Финиксом» всемером
9сегодня, 07:10
Тони Джонс: «Против Йокича «Тандер» делали все что хотели»
27сегодня, 06:00
Стивен Эй Смит: «Шэй Гилджес-Александер – MVP этой лиги»
5сегодня, 05:49
Сэм Куинн: «Если Гилджес-Александер дважды подряд обыграет Йокича, этого может быть достаточно, чтобы завоевать MVP»
5сегодня, 05:36
62 очка Морэнта и Бэйна позволили «Мемфису» обыграть «Новый Орлеан»
сегодня, 05:10Видео
Джа Морэнт был близок к мощному данку через Трея Мерфи
2сегодня, 04:51Видео
Бросок Кавая Ленарда под сирену принес «Клипперс» победу во встрече с «Сакраменто»
12сегодня, 04:50Видео
НБА. 40 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» крупно обыграть «Денвер», «Даллас» встретится с «Финиксом» и другие матчи
238вчера, 19:30Live
Ко всем новостям
Последние новости
25 очков и 11 подборов Лонни Уокера со скамейки помогли «Филадельфии» обыграть «Юту»
13 минут назадВидео
Кавай Ленард о победном броске: «Прочитал защиту, нашел точку, бросил»
34 минуты назад
Джеймс Харден – о попадании Кавая: «Великие игроки совершают великие броски»
151 минуту назад
Энджел Риз: «Мы готовы к локауту»
1сегодня, 07:07
Кенни Эткинсон: «Митчелл тоже претендент на MVP»
сегодня, 06:57
Данк спиной к кольцу Трея Мерфи и попадание под сирену Кавая Ленарда в списке лучших моментов игрового дня
сегодня, 05:57Видео
Кенни Эткинсон: «Мы все еще голодны»
сегодня, 05:44
«Большое Трио» «Финикса» набрало 64 очка в матче с «Далласом»
сегодня, 05:04Видео
Тайрон Лю покинул игру с «Сакраменто» из-за боли в спине
сегодня, 04:30
Амен Томпсон пропустит от 10 до 14 дней
сегодня, 04:18