В матче «Денвера» и «Оклахомы» арбитры пропустили нарушение, которое могло изменить ход встречи

«Оклахома» добилась победы над «Наггетс» – 127:103.

В начале четвертой четверти при счете 96:91 в пользу «Тандер» судьи не заметили, как центровой Чет Холмгрен ударил по лицу разыгрывающего Расселла Уэстбрука . Это был бы шестой фол для ключевого игрока обороны «Оклахомы».

Вместо этого «Оклахома» набрала очки в быстрой атаке, а затем арбитры еще и наградили техническим замечанием тренера «Денвера » Майкла Мэлоуна.

У Холмгрена наибольший плюс-минус в матче – +32. Он набрал 14 очков, 8 подборов и 4 блока.