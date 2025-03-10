В матче «Денвера» и «Оклахомы» арбитры пропустили нарушение, которое могло изменить ход встречи
«Оклахома» добилась победы над «Наггетс» – 127:103.
В начале четвертой четверти при счете 96:91 в пользу «Тандер» судьи не заметили, как центровой Чет Холмгрен ударил по лицу разыгрывающего Расселла Уэстбрука. Это был бы шестой фол для ключевого игрока обороны «Оклахомы».
Вместо этого «Оклахома» набрала очки в быстрой атаке, а затем арбитры еще и наградили техническим замечанием тренера «Денвера» Майкла Мэлоуна.
У Холмгрена наибольший плюс-минус в матче – +32. Он набрал 14 очков, 8 подборов и 4 блока.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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