Марк Дэйгнолт: «У нас было преимущество в отдыхе, завтра «Наггетс» проснутся сильно мотивированными»
Марк Дэйгнолт рассказал о победе и ее последствиях.
«Оклахома» победила «Денвер» в первом домашнем матче из двух подряд.
«Мы очень уважаем Йокича. Он требует очень активного противостояния, но у нас было преимущество в отдыхе. Мы смогли задействовать нескольких игроков против него. Джей Уилл в начале, Хартенштайн в третьей четверти, Чет – в начале четвертой, пока не отфолился. Командная защита, задействовавшая всех на площадке. Но эти парни особенно отличились.
«Денвер» – хорошая команда, которой сейчас очень неприятно. Завтра они проснутся сильно мотивированными», – заключил главный тренер «Тандер».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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