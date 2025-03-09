Марк Дэйгнолт: «У нас было преимущество в отдыхе, завтра «Наггетс» проснутся сильно мотивированными»

Марк Дэйгнолт рассказал о победе и ее последствиях.

«Оклахома» победила «Денвер » в первом домашнем матче из двух подряд.

«Мы очень уважаем Йокича . Он требует очень активного противостояния, но у нас было преимущество в отдыхе. Мы смогли задействовать нескольких игроков против него. Джей Уилл в начале, Хартенштайн в третьей четверти, Чет – в начале четвертой, пока не отфолился. Командная защита, задействовавшая всех на площадке. Но эти парни особенно отличились.

«Денвер» – хорошая команда, которой сейчас очень неприятно. Завтра они проснутся сильно мотивированными», – заключил главный тренер «Тандер».