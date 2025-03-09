40 очков, 8 подборов и 5 передач Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» справиться с «Денвером»
Шэй Гилджес-Александер укрепил позиции в гонке за MVP.
Разыгрывающий «Оклахомы» набрал 40 очков, 8 подборов, 5 передач и 3 блок-шота, реализовав 15 из 32 бросков с игры, 2 из 11 трехочковых и 8 из 8 штрафных. Это его 3-я игра подряд с 40 очками и более.
Форвард Джейлен Уильямс добавил 26 очков (7 из 14 с игры, 2 из 4 из-за дуги, 10 из 11 со штрафной линии), 9 подборов и 8 передач.
Центровой «Наггетс» Никола Йокич ответил 24 очками (10 из 23 с игры, 2 из 10 трехочковых, 2 из 6 штрафных), 13 подборами, 9 передачами и 3 блок-шотами.
«Оклахома» одержала домашнюю победу со счетом 127:103, набрав рекордное в сезоне 41 очко в 4-й четверти.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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