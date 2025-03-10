Бросок Кавая Ленарда под сирену принес «Клипперс» победу во встрече с «Сакраменто»
Форвард исполнил победный флоатер на последних секундах.
В последней атаке матча Кавай Ленард не смог обыграть один на один форварда «Сакраменто» Кигана Мюррея. В окружении 4-х соперников Ленарду пришлось исполнить сложный бросок, после которого мяч обстучал дужки кольца и провалился в корзину.
«Клипперс» одержали победу – 111:110.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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