«Фанаты поддерживают «Сперс». Я все понимаю». Кавая Ленарда продолжают освистывать в Сан-Антонио

Кавай Ленард отреагировал на недовольство зрителей.

Форвард «Клипперс » провел пока лучший матч в сезоне в выездной встрече с бывшим клубом и помог своей нынешней команде победить со счетом 128:116. На счету Ленарда 27 очков за 29 минут на площадке.

Ленарда встретили на арене «Сперс» недовольным гулом.

«Все из-за того, кем я являюсь, чего я добился здесь. Эта рана не закрылась. В городе меня любят, но когда я надеваю форму другого клуба, они поддерживают «Сперс», я все понимаю.

Это не влияет на мой настрой. В каждом матче я ищу мяч и стараюсь быть агрессивным. Именно так случаются яркие игры. Если выходить на площадку с нестабильным настроем, твоя игра тоже будет нестабильной», – заключил баскетболист.