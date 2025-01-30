«Фанаты поддерживают «Сперс». Я все понимаю». Кавая Ленарда продолжают освистывать в Сан-Антонио
Кавай Ленард отреагировал на недовольство зрителей.
Форвард «Клипперс» провел пока лучший матч в сезоне в выездной встрече с бывшим клубом и помог своей нынешней команде победить со счетом 128:116. На счету Ленарда 27 очков за 29 минут на площадке.
Ленарда встретили на арене «Сперс» недовольным гулом.
«Все из-за того, кем я являюсь, чего я добился здесь. Эта рана не закрылась. В городе меня любят, но когда я надеваю форму другого клуба, они поддерживают «Сперс», я все понимаю.
Это не влияет на мой настрой. В каждом матче я ищу мяч и стараюсь быть агрессивным. Именно так случаются яркие игры. Если выходить на площадку с нестабильным настроем, твоя игра тоже будет нестабильной», – заключил баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоуи Линна
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