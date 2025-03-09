Леброн Джеймс пропустит 1-2 недели по оптимистичным прогнозам
Леброн Джеймс выбыл минимум на неделю.
По информации Шэмса Чарании, звездный форвард «Лейкерс» пропустит 1-2 недели по оптимистичным прогнозам.
Джеймс собирается провести еще одно обследование через 24 часа.
Баскетболист получил травму паха в матче против «Бостона».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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