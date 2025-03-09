15

Леброн Джеймс пропустит 1-2 недели по оптимистичным прогнозам

Леброн Джеймс выбыл минимум на неделю.

По информации Шэмса Чарании, звездный форвард «Лейкерс» пропустит 1-2 недели по оптимистичным прогнозам.

Джеймс собирается провести еще одно обследование через 24 часа.

Баскетболист получил травму паха в матче против «Бостона».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Шэмс Чарания
logoЛейкерс
logoНБА
травмы
logoЛеброн Джеймс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джей Джей Редик о травме Леброна Джеймса: «Нам остается только стараться и сосредоточиться на защите»
1сегодня, 14:19
Джей Джей Редик об игре с «Бостоном»: «Каша в голове сыграла свою роль»
4сегодня, 06:50
Леброн Джеймс – о травме: «Особого беспокойства нет»
20сегодня, 05:20
Главные новости
НБА. «Оклахома» принимает «Денвер», «Даллас» сыграет с «Финиксом» и другие матчи
3355 минут назадLive
Единая лига ВТБ. Трехочковый Жбанова принес «Зениту» победу над «Локомотивом-Кубань»
3059 минут назад
Трехочковый Георгия Жбанова с передачи Алексея Шведа принес «Зениту» победу над «Локомотивом-Кубань»
сегодня, 16:59Видео
Дрю Холидэй: «Защита Джейлена Брауна выбивала Луку Дончича из колеи весь матч»
4сегодня, 16:45
Марк Дэйгнолт: «Эти матчи с «Денвером» похожи на серию плей-офф»
сегодня, 16:20
Кендрик Нанн и Марио Хезоня – в десятке лучших моментов матчей 28-го тура Евролиги
сегодня, 15:45Видео
Марк Дэйгнолт: «Айзейя Хартенштайн хорошо защищается против игроков типа Йокича»
9сегодня, 15:36
Трей Мерфи о «Лейкерс»: «Джей Джей Редик впервые в своей карьере помог защите»
2сегодня, 15:25
Джейлен Браун: «Сегодня ощущалась атмосфера плей-офф. Хороший день для баскетбола»
1сегодня, 15:09
«Лейкерс» реализовали только 33,3% бросков через Эла Хорфорда
12сегодня, 14:58
Ко всем новостям
Последние новости
Сроки возвращения Томаса Уолкапа в состав «Олимпиакоса» не определены, защитник отправился на реабилитацию в Бостон
12 минут назад
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» обыграл «Колоссос», «Панатинаикос» справился с «Панионисом»
24 минуты назад
Чемпионат Франции. «Нантер» уступил «Виллербану», «Монако» встретится с «Парижем»
25 минут назадLive
Аарон Гордон покинул площадку в первой четверти матча с «Оклахомой» из-за проблем с правой икроножной мышцей
26 минут назад
Бэрон Дэвис занимается музыкой под псевдонимом Bart Oatmeal
40 минут назадВидео
Агент Стивена Эй Смита: «Он не будет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах»
сегодня, 16:08
Адриатическая лига. «Мега» победила «Будучность», «Цедевита-Олимпия» примет «Црвену Звезду»
сегодня, 13:42Live
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Тревизо», «Динамо Сассари» уступил «Венеции» и другие матчи
сегодня, 13:38Live
Чемпионат Турции. «Петким Спор» – «Фенербахче», «Мерсин» уступил «Бешикташу»
сегодня, 13:26Live
Гэри Пэйтон назвал лучшую пятерку из тех, с кем он играл
3сегодня, 12:24