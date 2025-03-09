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Джей Джей Редик об игре с «Бостоном»: «Каша в голове сыграла свою роль»

Главный тренер «Лейкерс» поделился впечатлениями об игре.

«По трамве Леброна: мы обеспокоены, но никакой конкретной информации сейчас нет. 

По игре: в третьей четверти мне не понравился наш темп, я имею ввиду быстрый переход через центр площадки, у нас его не было. Промазали три броска из-под кольца, не попали наши трехочковые с передач. Мне кажется, мы забили один из скольких-то там бросков в этой четверти. Не получалось оказывать давление на кольцо, поэтому не было лучших возможностей для броска. Мы в начале нашего выезда по Восточному побережью, поэтому каша в голове сыграла свою роль. Например, мы объявляем комбинацию, но не играем ее. Или могли в защите неправильно расставиться, это не типично для нас.

Но в целом, я думаю, мы хорошо защищались сегодня, отсутствие Джексона (Хэйса) повлияло на нашу оборону кольца, но у нас получилось заставить их много бросать с ведения. Мы хотели уменьшить количество их трехочковых, сегодня они выбросили 38, а в среднем исполняют 48. Тейтум и Браун сыграли 42 и 46 минут, оба бросили больше 25 раз, так что мы хорошо отыграли в защите», – заключил Редик.

«Лейкерс» проиграли «Бостону» – 101:111.

Леброн Джеймс был вынужден покинуть площадку в середине четвертой четверти из-за травмы паха.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал NBA on ESPN
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