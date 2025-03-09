Джей Джей Редик о травме Леброна Джеймса: «Нам остается только стараться и сосредоточиться на защите»

«Лейкерс» отреагировали на травму Леброна Джеймса.

«Конечно, я обеспокоен, хоть у меня и нет пока никакой дополнительной информации.

Нам остается только стараться и сосредоточиться на защите», – заявил главный тренер Джей Джей Редик .

«Очень неприятно получить травму сейчас, повреждения паха – это не самое плохое, конечно, но с ними очень непросто иметь дело.

Так что ему нужно дать время на полное восстановление. А нам надо удвоить усилия и компенсировать его отсутствие», – поделился разыгрывающий Лука Дончич .

«Мы постоянно имеем дело с ситуациями, когда игроки травмированы, задействованы в обмене или еще что-то подобное. Но мы отлично справляемся с этими сложностями. Не вижу причин изменять себе. Никто не сможет заменить Леброна , но вместе мы компенсируем его отсутствие. И будем надеяться, что он вернется как можно скорее», – рассказал защитник Остин Ривз .