Джей Джей Редик о травме Леброна Джеймса: «Нам остается только стараться и сосредоточиться на защите»
«Конечно, я обеспокоен, хоть у меня и нет пока никакой дополнительной информации.
Нам остается только стараться и сосредоточиться на защите», – заявил главный тренер Джей Джей Редик.
«Очень неприятно получить травму сейчас, повреждения паха – это не самое плохое, конечно, но с ними очень непросто иметь дело.
Так что ему нужно дать время на полное восстановление. А нам надо удвоить усилия и компенсировать его отсутствие», – поделился разыгрывающий Лука Дончич.
«Мы постоянно имеем дело с ситуациями, когда игроки травмированы, задействованы в обмене или еще что-то подобное. Но мы отлично справляемся с этими сложностями. Не вижу причин изменять себе. Никто не сможет заменить Леброна, но вместе мы компенсируем его отсутствие. И будем надеяться, что он вернется как можно скорее», – рассказал защитник Остин Ривз.
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