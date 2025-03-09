Леброн Джеймс – о травме: «Особого беспокойства нет»

Форвард «Лейкерс» рассказал о тяжести повреждения.

Джеймс не смог доиграть встречу с «Бостоном» из-за растяжения паха.

«Особого беспокойства нет», – цитирует игрока журналист The Athletic Джован Буха.

Джеймс сказал, что останется с командой во время выездного турне и будет оценивать свое состояние перед каждым матчем.

Из-за повреждения Джеймс может не провести 65 матчей в регулярном чемпионате, что не позволит ему бороться за попадание в символические сборные сезона.

Средние показатели Джеймса – 25,1 очка, 8,1 подбора и 8,5 передачи при 52% с игры и 39% из-за дуги.