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Адриатическая лига. «Мега» победила «Будучность», «Цедевита-Олимпия» примет «Црвену Звезду»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Сербская «Мега» взяла верх над черногорской «Будучностью». Словенская «Цедевита-Олимпия» примет сербскую «Црвену Звезду».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Будучность Черногория – 19-2, Партизан Сербия – 19-2, Црвена Звезда Сербия – 17-4, Дубай ОАЭ – 17-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 14-8, Цедевита-Олимпия Словения – 12-9, Спартак Суботица Сербия – 11-10, ФМП Сербия – 11-10, Задар Хорватия – 11-11, Мега Сербия – 10-11, Борац Чачак Сербия – 8-14, Сплит Хорватия – 7-14, Студентски центар Черногория – 7-15, КРКА Словения – 4-18, Цибона Хорватия – 4-18, Морнар Бар Черногория – 1-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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