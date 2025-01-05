Адриатическая лига. «Будучность» примет «Дубай», «Црвена Звезда» сыграет с ФМП и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.
Черногорская «Будучность» встретится с «Дубаем» из ОАЭ. Лидирующая в турнире «Црвена Звезда» примет ФМП в матче сербских команд.
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 12-2, Партизан Сербия – 12-2, Будучность Черногория – 11-2, Дубай ОАЭ – 11-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-5, Мега Сербия – 7-6, Цедевита-Олимпия Словения – 7-7, ФМП Сербия – 7-7, Задар Хорватия – 7-7, Спартак Суботица Сербия – 6-6, Сплит Хорватия – 6-9, Борац Чачак Сербия – 5-8, КРКА Словения – 4-10, Студентски центар Черногория – 4-11, Цибона Хорватия – 2-12, Морнар Бар Черногория – 1-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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