Адриатическая лига. «Будучность» победила «Задар» и возглавила таблицу, КРКА проиграла «Цибоне» и другие результаты
Сегодня прошли пять матчей регулярного чемпионата Адриатической лиги.
Черногорская «Будучность» победила хорватский «Задар» и возглавила таблицу. Словенская КРКА проиграла хорватской «Цибоне».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Будучность Черногория – 16-2, Партизан Сербия – 15-2, Црвена Звезда Сербия – 14-3, Дубай ОАЭ – 13-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 11-6, Цедевита-Олимпия Словения – 11-7, Задар Хорватия – 10-9, Спартак Суботица Сербия – 10-9, Мега Сербия – 9-10, ФМП Сербия – 9-10, Борац Чачак Сербия – 7-11, Сплит Хорватия – 6-12, Студентски центар Черногория – 6-12, КРКА Словения – 4-15, Цибона Хорватия – 3-15, Морнар Бар Черногория – 1-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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