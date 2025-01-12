Адриатическая лига. «Будучность» примет «Морнар Бар», «Црвена Звезда» сыграет с «Дубаем» и другие матчи
Сегодня состоятся четыре матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.
В черногорском дерби встретятся «Будучность» и «Морнар Бар». сербская «Црвена Звезда» примет «Дубай» из ОАЭ.
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Партизан Сербия – 14-2, Црвена Звезда Сербия – 13-2, Будучность Черногория – 13-2, Дубай ОАЭ – 11-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 10-6, Задар Хорватия – 9-7, Спартак Суботица Сербия – 9-7, Мега Сербия – 8-7, Цедевита-Олимпия Словения – 8-7, ФМП Сербия – 7-8, Сплит Хорватия – 6-10, Борац Чачак Сербия – 5-11, Студентски центар Черногория – 5-11, КРКА Словения – 3-12, Цибона Хорватия – 2-14, Морнар Бар Черногория – 1-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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