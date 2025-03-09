«Да ни в жизни». Джимми Батлер попал через Харриса в «клатче»

Форвард «Голден Стэйт» встретился со своим главным антагонистом.

В концовке игры с «Пистонс» Батлер реализовал средний бросок через Тобайаса Харриса и, направляясь в защиту, выкрикнул: «Да ни в жизни».

«Голден Стэйт» одержал победу – 115:110.

На счету Батлера 26 очков, 9 из 17 с игры, 9 подборов и 5 передач.

Джимми Батлер невзлюбил Харриса с тех пор, как «Филадельфия» предпочла подписать соглашением с более молодым игроком.