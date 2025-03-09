Дрэймонд Грин попытался оставить себе мяч, которым Стефен Карри набрал 25000-ое очко в карьере

Лидер «Голден Стэйт» позволил ему это сделать.

Стив Керр – Дрэймонду Грину : «Ты сегодня забил важную треху, но мяч заберет он.»

(Показывает на Карри)

Грин: «Вообще-то я сегодня стал вторым по передачам в истории «Уорриорз», так что я его себе оставлю».

Керр: «Как насчет сделать передачу?»

Грин: «Ну, раз уж я сделал больше всего передач именно ему, то держи еще одну, братан!»

(Бросает мяч Карри)

Карри: «Я надеюсь получить еще один скоро, так что держи обратно».

(Возвращает мяч Грину)

Грин: «Оуу, а подпиши его для меня!»

Стефену Карри осталось попасть 7 трехочковых бросков до отметки в 4000 за карьеру.