Дрэймонд Грин попытался оставить себе мяч, которым Стефен Карри набрал 25000-ое очко в карьере
Лидер «Голден Стэйт» позволил ему это сделать.
Стив Керр – Дрэймонду Грину: «Ты сегодня забил важную треху, но мяч заберет он.»
(Показывает на Карри)
Грин: «Вообще-то я сегодня стал вторым по передачам в истории «Уорриорз», так что я его себе оставлю».
Керр: «Как насчет сделать передачу?»
Грин: «Ну, раз уж я сделал больше всего передач именно ему, то держи еще одну, братан!»
(Бросает мяч Карри)
Карри: «Я надеюсь получить еще один скоро, так что держи обратно».
(Возвращает мяч Грину)
Грин: «Оуу, а подпиши его для меня!»
Стефену Карри осталось попасть 7 трехочковых бросков до отметки в 4000 за карьеру.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости