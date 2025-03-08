Василий Карасев: «Самара» сейчас в непростой ситуации, играет много молодежи, но они бьются»

Василий Карасев похвалил старание соперника после матча с «Самарой».

МБА-МАИ впервые в истории справилась с «Самарой» на своей арене. Скамейка МБА обыграла скамейку соперника со счетом 48:9.

«Самое главное, что мы не испортили сегодняшний праздник женской половине наших болельщиков! Одержали победу, обошлись без травм – это очень важно.

Понятно, что «Самара » сейчас в непростой ситуации, играет много молодежи, но они бьются, и спустя рукава играть было нельзя. Приходилось стимулировать парней, чтобы не расслаблялись, но мы сделали то, что должны были.

Плюс, держали в голове, что календарь крайне непростой, уже через два дня матч против «Автодора », затем «Финал четырех» Кубка, и время нужно было разделить на всех», – заявил главный тренер москвичей.