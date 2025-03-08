Василий Карасев: «Самара» сейчас в непростой ситуации, играет много молодежи, но они бьются»
Василий Карасев похвалил старание соперника после матча с «Самарой».
МБА-МАИ впервые в истории справилась с «Самарой» на своей арене. Скамейка МБА обыграла скамейку соперника со счетом 48:9.
«Самое главное, что мы не испортили сегодняшний праздник женской половине наших болельщиков! Одержали победу, обошлись без травм – это очень важно.
Понятно, что «Самара» сейчас в непростой ситуации, играет много молодежи, но они бьются, и спустя рукава играть было нельзя. Приходилось стимулировать парней, чтобы не расслаблялись, но мы сделали то, что должны были.
Плюс, держали в голове, что календарь крайне непростой, уже через два дня матч против «Автодора», затем «Финал четырех» Кубка, и время нужно было разделить на всех», – заявил главный тренер москвичей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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