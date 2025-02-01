Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» выиграл у «Автодора» на своей площадке, «Самара» одержала победу над «Пармой»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли три матча.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» выиграл у саратовского «Автодора» на своей площадке, «Самара» дома одержала победу над пермской «Пармой».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 24-4, УНИКС – 24-5, Зенит – 23-5, Локомотив-Кубань – 22-7, Уралмаш – 14-14, Пари Нижний Новгород – 13-15, Парма – 13-16, Автодор – 11-18, Енисей – 10-19, МБА-МАИ – 9-20, Самара – 8-21, Астана – 1-28.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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