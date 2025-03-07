Влад Голдин вошел в список финалистов на получение награды лучшему центровому сезона NCAA от Зала славы баскетбола имени Нейсмита
Влад Голдин претендует на персональный трофей.
Российский центровой Мичигана попал в финальный список кандидатов на награду имени Карима Абдул-Джаббара лучшему центровому NCAA. Это 11-й розыгрыш трофея, в прошлом году его получил Зак Иди, выбранный позже на драфте НБА под 9-м номером.
Среди соперников Влада Райан Калкбреннер (Крейтон), Дерик Куин (Мэриленд), Нэйт Биттл (Орегон) и Максим Рейно (Стэнфорд).
Победитель будет выбран позже в этом месяце.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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