NCAA. Мичиган Влада Голдина (20+15) уступил Мэриленду
Сегодня Влад Голдин провел очередной матч в NCAA.
Университет Мичиган (22-8) на своей площадке проиграл университету Мэриленд (23-7). На счету российского центрового 20 очков (8 из 17 с игры, 4 из 4 с линии) и 15 подборов.
Мичиган – Мэриленд – 65:71 (22:33, 43:38)
МИЧИГАН: Голдин (20 + 15 подборов), Вулф (20 + 8 подборов), Дональдсон (10 + 6 передач)
МЭРИЛЕНД: Райс (19), Куин (17 + 12 подборов), Мигель (17)
6 марта. 2.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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