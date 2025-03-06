NCAA. Мичиган Влада Голдина (20+15) уступил Мэриленду

Сегодня Влад Голдин провел очередной матч в NCAA.

Университет Мичиган (22-8) на своей площадке проиграл университету Мэриленд (23-7). На счету российского центрового 20 очков (8 из 17 с игры, 4 из 4 с линии) и 15 подборов.

NCAA

Мичиган – Мэриленд – 65:71 (22:33, 43:38)

МИЧИГАН : Голдин (20 + 15 подборов), Вулф (20 + 8 подборов), Дональдсон (10 + 6 передач)

МЭРИЛЕНД : Райс (19), Куин (17 + 12 подборов), Мигель (17)

6 марта . 2.30

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.