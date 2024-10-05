Билл Симмонс: «Клипперс» знали, что колени Кавая Ленарда ни к черту, поэтому не стали подписывать Пола Джорджа»

Билл Симмонс считает, что «Клипперс» расстались с Джорджем из-за травмы Ленарда.

«Я думаю, что «Клипперс» знали, что колени Кавая Ленарда ни к черту, поэтому не захотели давать Полу Джорджу сумму, которую он просил.

Кавая деликатно отправили из сборной США через пару дней после начала лагеря, якобы «Кавай решил отказаться». Они вытолкнули его нахрен. Они подумали: «Нам нужно 12 парней, а ты не можешь играть, ты не в форме, мы считаем, что ты недостаточно здоров».

Это печально. С другой стороны, он выиграл титул и заработал кучу денег. Он провел действительно интересную карьеру и попадет в Зал славы. Но все равно обидно. Мы так и не увидели его длительного выступления за «Клипперс ». Он проводил полсезона, три четверти сезона, но ни разу не провел полный сезон», – сказал эксперт.