Перкинс в ответ Баркли: «Приходи поиграть, я надеру тебе зад»
Чемпион НБА-2008 ответил на критику Чарльза Баркли.
«Эй, @NBAonTNT, может, передадите этому пенсионеру Чарльзу Баркли, что я неподалеку. Удостоверьтесь, что он сохранит свой запал, когда увидит идиота или дурака вживую. Он может прийти поиграть со мной, если хочет, и я надеру ему задницу. Прямиком из Техаса, земеля, для нас все равны. #TexasBoy», – написал Перкинс.
Ранее Баркли назвал Перкинса и его коллег с канала ESPN «дураками и идиотами» за однобокое освещение НБА.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Соцсети Кендрика Перкинса
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