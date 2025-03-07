Перкинс в ответ Баркли: «Приходи поиграть, я надеру тебе зад»

Чемпион НБА-2008 ответил на критику Чарльза Баркли.

«Эй, @NBAonTNT, может, передадите этому пенсионеру Чарльзу Баркли , что я неподалеку. Удостоверьтесь, что он сохранит свой запал, когда увидит идиота или дурака вживую. Он может прийти поиграть со мной, если хочет, и я надеру ему задницу. Прямиком из Техаса, земеля, для нас все равны. #TexasBoy», – написал Перкинс.

Ранее Баркли назвал Перкинса и его коллег с канала ESPN «дураками и идиотами» за однобокое освещение НБА .