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Чарльз Баркли о Кендрике Перкинсе и ESPN: «Дураки с другого канала только и говорят о «Лейкерс»

Бывший игрок НБА обрушился с критикой на коллег.

«Я видел тупого идиота по телевизору, говорящего, что «Лейкерс» спасли NBA. Он идиот и дурак. Как его зовут, Шак? Кендрик Перкинс. Дураки на другом канале, на котором мы будем работать в следующем году (ESPN – прим.), только об этом и говорят: «Лейкерс» спасли сезон НБА. Позвольте-ка мне кое-что сказать. Я готов ко всему, я не плюю через плечо, когда кошка мне дорогу перебегает или что-такое происходит. У «Лейкерс» все хорошо. Впереди еще много работы, но… ведь сезон складывается великолепно для «Кливленда» и «Оклахомы».

У «Лейкерс» и «Уорриорз» дела идут хорошо, не подумайте. Но вы все идиоты, потому что все, о чем вы говорите это «Голден Стэйт» и «Лейкерс». «Кавальерс» выиграли 12 игр подряд, в «Тандер» играет будущий MVP, и они в огне. А вы говорите о втором месте озерников.

Поэтому вы дураки, в следующем году мы тоже станем дураками на том другом канале. «Тандер» и «Кавс» играют великолепно уже полгода, а вы трещите о двух хороших неделях», – выразил свое недовольство Баркли.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Страница Awful Announcing в соцсети X
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