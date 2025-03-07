Чарльз Баркли: «Кливленд» будет в финале. Гарантирую»
Легендарный эксперт считает «Кэвз» лучшей командой Востока.
«Кливленд» будет в финале. Будет в финале точно. На их серию с «Бостоном» будет интересно посмотреть, но прямо сейчас я вам говорю: «Кливленд» буде в финале. Гарантирую вам это», – сказал Баркли.
«Кливленд» занимает первое место в НБА с 52 победами в 62 матчах.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: NBA on TNT
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