Чарльз Баркли: «Кливленд» будет в финале. Гарантирую»

Легендарный эксперт считает «Кэвз» лучшей командой Востока.

«Кливленд» будет в финале. Будет в финале точно. На их серию с «Бостоном» будет интересно посмотреть, но прямо сейчас я вам говорю: «Кливленд» буде в финале. Гарантирую вам это», – сказал Баркли.

«Кливленд» занимает первое место в НБА с 52 победами в 62 матчах.