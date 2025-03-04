Кендрик Перкинс: «На сегодняшний день Леброн Джеймс — лучший игрок в НБА»

Кендрик Перкинс заявил, что Леброн Джеймс – лучший игрок в НБА.

«А мы уверены, что Никола Йокич — лучший игрок в лиге? Мы уверены в этом? Потому что я бы поспорил. Я бы сказал, что на сегодняшний день Леброн Джеймс — лучший игрок в НБА .

Лучший игрок НБА должен добиваться успеха на обоих концах площадки. Леброн Джеймс , несмотря на свои 40 лет, добиваться успеха на обоих концах площадки на высоком уровне. Он может защищаться против игрока любой позиции, и мы знаем, на что он способен в нападении.

Он может играть на любой позиции. Если нужно, он может играть на позиции центрового. Он второй среди лучших центровых на Западе, уступая только Николе Йокичу», – сказал эксперт ESPN.