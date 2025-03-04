Кендрик Перкинс: «На сегодняшний день Леброн Джеймс — лучший игрок в НБА»
Кендрик Перкинс заявил, что Леброн Джеймс – лучший игрок в НБА.
«А мы уверены, что Никола Йокич — лучший игрок в лиге? Мы уверены в этом? Потому что я бы поспорил. Я бы сказал, что на сегодняшний день Леброн Джеймс — лучший игрок в НБА.
Лучший игрок НБА должен добиваться успеха на обоих концах площадки. Леброн Джеймс, несмотря на свои 40 лет, добиваться успеха на обоих концах площадки на высоком уровне. Он может защищаться против игрока любой позиции, и мы знаем, на что он способен в нападении.
Он может играть на любой позиции. Если нужно, он может играть на позиции центрового. Он второй среди лучших центровых на Западе, уступая только Николе Йокичу», – сказал эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт CyrusTheVirus в соцсети X
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