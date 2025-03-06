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«Кливленд» выведет из обращения игровой номер Кевина Лава

«Кэвс» выведут из обращения номер Кевина Лава, когда он завершит карьеру.

Форвард «Майами» Кевин Лав рассказал, что «Кавальерс» сообщили ему, что его игровой номер будет выведен из обращения и повешен рядом с майкой Ника Гилберта на «Рокет-арене».

Лав (36 лет) выступал за «Кливленд» под номером 0.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Тома Уитерса в соцсети X
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