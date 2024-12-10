Лав пришел в раздевалку «Кэвз», чтобы извиниться перед Мобли за подвернутый голеностоп. У форварда «Хит» 18-й размер обуви
Кевин Лав извинился перед Эваном Мобли.
Форвард «Кавальерс» в воскресенье подвернул голеностоп, приземлившись на ногу игрока «Хит».
Лав после матча между командами пришел в раздевалку «Кливленда», чтобы извиниться перед коллегой. Он отдельно отметил, что во многом это случилось из-за 18-го размера обуви (по размерному ряду американских производителей).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Cleveland.com
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