Лав пришел в раздевалку «Кэвз», чтобы извиниться перед Мобли за подвернутый голеностоп. У форварда «Хит» 18-й размер обуви

Кевин Лав извинился перед Эваном Мобли.

Форвард «Кавальерс» в воскресенье подвернул голеностоп, приземлившись на ногу игрока «Хит».

Лав после матча между командами пришел в раздевалку «Кливленда », чтобы извиниться перед коллегой. Он отдельно отметил, что во многом это случилось из-за 18-го размера обуви (по размерному ряду американских производителей).