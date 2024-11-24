Кевин Лав: «Все «большие» «Майами» очень много работают с Келелом Уэйром»

Келел Уэйр пока получает мало игрового времени.

20-летний новичок «Майами », выбранный под 15-м номером на драфте-2024 НБА , набирает 2,3 очка и 1,1 подбора за 6 минут в среднем на старте сезона, выйдя на площадку в 8 матчаx.

«Хит» получили 5 дней на отдых между матчами против «Филадельфии» и «Далласа » и использовали их для налаживания взаимодействия.

«Все «большие» команды очень много работают с Келелом. Он великолепно выглядел на тренировках на этой неделе. Движется в нужном направлении. Эрик Споэльстра говорил, что его игровое время не является отражением его формы и навыков. Он продолжает работать, бороться, это соответствует всему нашему ростеру.

Не только я и Бэм Адебайо , но и все остальные стараются помогать друг другу, больше взаимодействовать. Мы работаем над этим. Хорошие команды всегда много обмениваются информацией, нам надо продолжать учиться разговаривать. Это была продуктивная неделя.

Келел очень терпелив. Он хорошо вписывается в наш состав, потому что продолжает усердно трудиться. Слушает нас, пытается применять то, что слышит, на площадке и вне ее.

Мы часто ставим его в защиту и даем задание отбивать атаки на кольцо, пытаться блокировать каждый бросок, нам пока неважно, нарушает ли он правила голтендинга или отбивает мяч далеко на трибуны. Мы хотим, чтобы он походил в этом на Патрика Юинга, который иногда выбивал мяч на пятый ряд.

Он еще очень молод, но его темперамент и характер очень помогают», – заключил Кевин Лав .