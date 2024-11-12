«Я боюсь за свою жизнь каждый день». Кайл Синглер опубликовал тревожное видео
Бывший игрок НБА Кайл Синглер опубликовал тревожное видео в соцсети.
«Ладно, мне нужно сделать заявление, так как, мне кажется, мой голос заглушают. Каждый день в меня и мое сообщество бросают дерьмом. Со мной жестоко обращаются, меня подвергают физическому насилию, меня бросили, сделали примером психического расстройства. Я боюсь за свою жизнь каждый день», – говорит на видео Синглер.
Форвард «Майами» Кевин Лав отреагировал на пост бывшего игрока НБА, написав: «Я люблю тебя, Кайл. Звони мне в любой время. Пожалуйста».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт BASKETBALL ON X в соцсети X
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