«Я боюсь за свою жизнь каждый день». Кайл Синглер опубликовал тревожное видео

Бывший игрок НБА Кайл Синглер опубликовал тревожное видео в соцсети.

«Ладно, мне нужно сделать заявление, так как, мне кажется, мой голос заглушают. Каждый день в меня и мое сообщество бросают дерьмом. Со мной жестоко обращаются, меня подвергают физическому насилию, меня бросили, сделали примером психического расстройства. Я боюсь за свою жизнь каждый день», – говорит на видео Синглер.

Форвард «Майами» Кевин Лав отреагировал на пост бывшего игрока НБА, написав: «Я люблю тебя, Кайл. Звони мне в любой время. Пожалуйста».