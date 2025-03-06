Вор выдал себя за представителя игрока «Орландо», чтобы украсть драгоценности

Вор выдал себя за представителя игрока «Орландо».

По данным полиции Орландо, вор проглотил серьги Tiffany & Co. стоимостью 769 000 долларов в ходе неудачного ограбления на прошлой неделе.

32-летний Джейтан Лоуренс Гилдер выдал себя за представителя игрока «Орландо », чтобы получить доступ к дорогим ювелирным изделиям в магазине Tiffany & Co. в Орландо, штат Флорида, 26 февраля, сообщает WFLA.

По данным местного издания, вор выбежал из магазина с двумя наборами сережек. Полиция задержала Гилдера на межштатной автомагистрали и предъявила обвинение в сопротивлении аресту, однако не смогла найти у него украденные серьги и предъявить обвинение в краже. Позже в тюрьме задержанный признался, что серьги находятся у него в желудке, что потом подтвердила МРТ.