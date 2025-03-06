Фото
4

Вор выдал себя за представителя игрока «Орландо», чтобы украсть драгоценности

Вор выдал себя за представителя игрока «Орландо».

По данным полиции Орландо, вор проглотил серьги Tiffany & Co. стоимостью 769 000 долларов в ходе неудачного ограбления на прошлой неделе.

32-летний Джейтан Лоуренс Гилдер выдал себя за представителя игрока «Орландо», чтобы получить доступ к дорогим ювелирным изделиям в магазине Tiffany & Co. в Орландо, штат Флорида, 26 февраля, сообщает WFLA.

По данным местного издания, вор выбежал из магазина с двумя наборами сережек. Полиция задержала Гилдера на межштатной автомагистрали и предъявила обвинение в сопротивлении аресту, однако не смогла найти у него украденные серьги и предъявить обвинение в краже. Позже в тюрьме задержанный признался, что серьги находятся у него в желудке, что потом подтвердила МРТ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
logoОрландо
logoНБА
Баскетбол - фото
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Лейкерс» победили «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» на выезде вырвал победу у «Бруклина» и другие матчи
374сегодня, 06:30
Чендлер Парсонс: «На месте агента Кайри Ирвинга я бы вел переговоры с «Орландо» и «Хьюстоном»
105 марта, 19:24
НБА. 28+7+9 от Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Нью-Йорк», 34 очка Дюрэнта позволили «Финиксу» победить «Клипперс» и другие результаты
2075 марта, 06:43
Джейлен Саггс перенес операцию и пропустит остаток сезона
34 марта, 16:25
Главные новости
«Мэджик» забили данк после финальной сирены в матче с «Чикаго»
10 минут назад
63 очка Джеймса и Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Йорк» в овертайме
754 минуты назадВидео
Чарльз Баркли о Кендрике Перкинсе и ESPN: «Дураки с другого канала только и говорят о «Лейкерс»
10сегодня, 06:51
НБА. «Лейкерс» победили «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» на выезде вырвал победу у «Бруклина» и другие матчи
374сегодня, 06:30
Джейлен Брансон получил травму голеностопа в овертайме с «Лейкерс»
20сегодня, 06:17
Брайан Уиндхорст: «Никакой гонки за MVP нет. Гилджеса-Александера недооценивают»
12сегодня, 06:11
Райан Руссилло: «Ламело мешает «Шарлотт»
5сегодня, 05:56
Марк Кьюбан об обмене Дончича: «Просто заключите сделку получше»
12сегодня, 05:50
Трэй Янг восьмой раз за сезон набрал минимум 20+15
1сегодня, 05:05Видео
Джейсон Тейтум набрал 35 очков в игре с «Филадельфией»
1сегодня, 04:56
Ко всем новостям
Последние новости
Бросок Карри с разворота от логотипа стал самым ярким моментом дня в НБА
20 минут назадВидео
Стефен Карри положил сумасшедший бросок с центра площадки
326 минут назадВидео
Стивен Эй Смит: «Карри нужно рассматривать среди величайших в истории»
3сегодня, 06:25
Пол Пирс: «Леброн – величайший атлет в истории»
8сегодня, 06:04
Деандре Джордан признался, что «Лейкерс» – принципиальный соперник для «Наггетс»
2сегодня, 05:42
Джефф Тиг: «Шак бы уничтожил Йокича»
20сегодня, 05:36
Стив Керр – о предложении возглавить «Никс»: «Меня бы уволили через два года»
1сегодня, 05:29
Крис Уэббер не включил Тима Данкана в список лучших мощных форвардов
14сегодня, 05:21
Чарльз Баркли: «Кливленд» будет в финале. Гарантирую»
8сегодня, 05:12
Куин Снайдер вернулся после болезни
сегодня, 04:48