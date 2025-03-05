Чендлер Парсонс: «На месте агента Кайри Ирвинга я бы вел переговоры с «Орландо» и «Хьюстоном»

Чендлер Парсонс считает, что Кайри Ирвинг покинет «Даллас» этим летом.

«На месте агента Кайри Ирвинга я бы вел переговоры с «Орландо » и «Хьюстоном ». Я бы воспользовался опцией выхода из контракта и подписал бы трех- или четырехлетний контракт с одной из этих команд, у которых светлое будущее.

Им нужен разыгрывающий, и это дало бы ему возможность получить более длинный контракт. Я уверен, что он будет в «Рокетс» или «Мэджик», – заявил бывший игрок НБА .