Чендлер Парсонс: «На месте агента Кайри Ирвинга я бы вел переговоры с «Орландо» и «Хьюстоном»
Чендлер Парсонс считает, что Кайри Ирвинг покинет «Даллас» этим летом.
«На месте агента Кайри Ирвинга я бы вел переговоры с «Орландо» и «Хьюстоном». Я бы воспользовался опцией выхода из контракта и подписал бы трех- или четырехлетний контракт с одной из этих команд, у которых светлое будущее.
Им нужен разыгрывающий, и это дало бы ему возможность получить более длинный контракт. Я уверен, что он будет в «Рокетс» или «Мэджик», – заявил бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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