Джейлен Саггс перенес операцию и пропустит остаток сезона
Джейлен Саггс выбыл до конца сезона.
Защитник «Орландо» перенес артроскопическую операцию по удалению фрагмента хряща в левом колене и выбыл из строя до конца регулярного чемпионата и розыгрыша плей-офф.
Операция также включала мозаичную пластику для восстановления поверхности блоковидного сустава.
«Орландо» идет на 8-м месте на Востоке с результатом 29-33. Средние показатели Саггса в этом сезоне – 16,2 очка и 4,0 подбора за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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