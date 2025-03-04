Джейлен Саггс перенес операцию и пропустит остаток сезона

Джейлен Саггс выбыл до конца сезона.

Защитник «Орландо » перенес артроскопическую операцию по удалению фрагмента хряща в левом колене и выбыл из строя до конца регулярного чемпионата и розыгрыша плей-офф.

Операция также включала мозаичную пластику для восстановления поверхности блоковидного сустава.

«Орландо» идет на 8-м месте на Востоке с результатом 29-33. Средние показатели Саггса в этом сезоне – 16,2 очка и 4,0 подбора за матч.