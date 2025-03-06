Док Риверс: «Яннис Адетокумбо проводит лучший сезон в карьере, но это осталось незамеченным»

Док Риверс считает, что Яннис Адетокумбо заслуживает большего признания.

«Он почти как будто забытый великий игрок. Я слышу обо всех остальных, но мало слышу о том, что делает Яннис .

Он проводит лучший сезон в карьере, но мне кажется, что это осталось незамеченным. Сравните его показатели с любым игроком в лиге в этом сезоне. К тому же, надо учитывать, что он играет на обеих сторонах площадки», – сказал главный тренер «Милуоки ».