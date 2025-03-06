Док Риверс: «Яннис Адетокумбо проводит лучший сезон в карьере, но это осталось незамеченным»
Док Риверс считает, что Яннис Адетокумбо заслуживает большего признания.
«Он почти как будто забытый великий игрок. Я слышу обо всех остальных, но мало слышу о том, что делает Яннис.
Он проводит лучший сезон в карьере, но мне кажется, что это осталось незамеченным. Сравните его показатели с любым игроком в лиге в этом сезоне. К тому же, надо учитывать, что он играет на обеих сторонах площадки», – сказал главный тренер «Милуоки».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт ESPN Milwaukee в соцсети X
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