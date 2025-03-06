«Моя цель – стать игроком НБА». «Бакс» выложили видео в честь 20000 очков Янниса Адетокумбо
«Милуоки» отпраздновал достижение своего звездного форварда.
Клуб выложил короткое видео, описывающее путь Янниса Адетокумбо от перспективного новичка, который хотел «стать игроком НБА», до 6-го самого молодого баскетболиста в истории лиги, набравшего 20000 очков за карьеру в регулярных сезонах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Милуоки»
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