66 очков Дэмиана Лилларда и Янниса Адетокумбо на двоих помогли «Бакс» победить «Мэверикс»
Дэмиан Лиллард и Яннис Адетокумбо продолжают быть результативными.
Звездный дуэт снова отличился в победном матче против «Далласа» (137:107).
На счету Лилларда 34 очка и 5 передач, разыгрывающий реализовал 11 из 15 бросков с игры, 5 из 8 трехочковых и 7 из 7 штрафных.
В активе Адетокумбо 32 очка, 15 подборов и 4 передачи при 13 точных из 20 бросков с игры и 6 из 6 с линии. Форвард взял планку в 20 тысяч очков за карьеру в регулярных сезонах НБА.
Защитник Кевин Портер оформил трипл-дабл – 10 очков (4 из 11 с игры), 11 подборов и 14 передач.
Со стороны соперника самым результативным стал защитник Клэй Томпсон. На его счету 28 очков, 4 подбора и 4 передачи.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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