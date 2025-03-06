66 очков Дэмиана Лилларда и Янниса Адетокумбо на двоих помогли «Бакс» победить «Мэверикс»

Дэмиан Лиллард и Яннис Адетокумбо продолжают быть результативными.

Звездный дуэт снова отличился в победном матче против «Далласа» (137:107).

На счету Лилларда 34 очка и 5 передач, разыгрывающий реализовал 11 из 15 бросков с игры, 5 из 8 трехочковых и 7 из 7 штрафных.

В активе Адетокумбо 32 очка, 15 подборов и 4 передачи при 13 точных из 20 бросков с игры и 6 из 6 с линии. Форвард взял планку в 20 тысяч очков за карьеру в регулярных сезонах НБА .

Защитник Кевин Портер оформил трипл-дабл – 10 очков (4 из 11 с игры), 11 подборов и 14 передач.

Со стороны соперника самым результативным стал защитник Клэй Томпсон. На его счету 28 очков, 4 подбора и 4 передачи.