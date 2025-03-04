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Яннис Адетокумбо о связке с Лиллардом: «Разве в НБА есть дуэт, набирающий больше, чем мы?»

Звезду «Милуоки» спросили, улучшилось ли его взаимодействие с Дэмианом Лиллардом.

«Я буду предельно честен с вами, я не слежу за НБА настолько, насколько, наверное, должен был бы, но разве в Лиге есть дуэт, набирающий больше очков, чем мы? Нет? Так о чем мы вообще тогда говорим. 

Люди сами себе создали картину, как будто мы с Дэймом не взаимодействуем, но сейчас нет никого лучше нас. В конце концов, мы сыграли несколько конкурентных матчей в начале сезона и смогли выиграть Кубок НБА.

Ничего не работает идеально с первого же дня. Я и Крис (Миддлтон) играли вместе 12 лет, поэтому могли взаимодействовать с закрытыми глазами. С Дэймом мы второй год, но наша связь сейчас лучше, чем с Крисом на второй год. Мы понимаем, что должны вести команду, должны закрывать игры, должны полагаться друг на друга.

Мы оба уже достаточно опытные, ему 34, мне 30. Мы здесь, чтобы побеждать. Не ради личных достижений, они у нас уже есть, он в топ-75, я в топ-75. Мы хотим создать менталитет победителей, культуру победителей и хотим выиграть. Вот и все», – заключил Яннис.

В игре с «Далласом» звездный дуэт «Бакс» набрал 59 очков и принес команде победу – 132:117. 

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал «Милуоки»
logoМилуоки
logoЯннис Адетокумбо
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logoДэмиан Лиллард
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