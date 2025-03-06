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Алекс Хэмилтон перешел в «Пари НН»

Алекс Хэмилтон стал игроком «Пари НН».

«Пари НН» подписал контракт до конца сезона с 31-летним американским защитником (31 год, 193 см).

Американец начинал сезон-2024/25 в составе «Пармы», набирая в среднем за матч 11,9 очка, 3,6 подбора, 4,2 подбора и 1,5 перехвата в рамках Единой лиги ВТБ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»
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Алекс Хэмилтон
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