Алекс Хэмилтон перешел в «Пари НН»
Алекс Хэмилтон стал игроком «Пари НН».
«Пари НН» подписал контракт до конца сезона с 31-летним американским защитником (31 год, 193 см).
Американец начинал сезон-2024/25 в составе «Пармы», набирая в среднем за матч 11,9 очка, 3,6 подбора, 4,2 подбора и 1,5 перехвата в рамках Единой лиги ВТБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»
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