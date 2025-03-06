«Пари НН» расстался с Кейси Шепердом
«Пари НН» расторг контракт с Кейси Шепердом по обоюдному согласию сторон.
Травма не позволила бы защитнику играть за клуб в ближайшее время, поэтому было принято решение о расторжении соглашения.
В нынешнем сезоне американец сыграл за «Пари НН» 10 матчей в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ, набирая в среднем 5,8 очка, 1,8 подбора, 2,5 передачи и 1,0 перехвата.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»
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