«Пари НН» расстался с Кейси Шепердом

«Пари НН» расторг контракт с Кейси Шепердом по обоюдному согласию сторон.

Травма не позволила бы защитнику играть за клуб в ближайшее время, поэтому было принято решение о расторжении соглашения.

В нынешнем сезоне американец сыграл за «Пари НН» 10 матчей в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ , набирая в среднем 5,8 очка, 1,8 подбора, 2,5 передачи и 1,0 перехвата.