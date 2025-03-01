Кендрик Перкинс: «Джей Джей Редик должен быть фаворитом на награду «Тренер года»

Кендрик Перкинс считает Джей Джей Редика фаворитом на награду «Тренер года».

«Не буду врать, мне было интересно, чего Джей Джей Редик добьется в этом сезоне в качестве главного тренера, и это было замечательно.

По моему мнению, он должен быть фаворитом на награду «Тренер года». И дело не только в его атакующих комбинациях, защита тоже впечатляет», – сказал эксперт ESPN.