Кендрик Перкинс: «Селтикс» – самые неуважаемые чемпионы в истории. Это отличная команда, почему к ним так относятся?»

Кендрик Перкинс выступил в поддержку «Бостона» .

Перед матчем с «Кливлендом» эксперт заявил, что действующие чемпионы «Селтикс» заслуживают гораздо большего уважения, чем получают в реальности.

«Почему «Селтикс» так неуважаемы? Когда мы говорим о чемпионских командах, именно они самые неуважаемые чемпионы в истории НБА . Все, о чем вы слышите – то, как легко им пришлось в прошлом сезоне, что с Джейсоном Тейтумом что-то не так, что он не играл на Олимпиаде. Вот это все. Но знаете что? У них отличная команда, они очень хороши. Тейтум – потрясающий игрок. Джейлен Браун – один из лучших универсальных игроков, Пэйтон Притчард – лучший запасной. У них все хорошо в передней линии», – считает журналист ESPN.

«Бостон » проиграл «Кливленду», стартовав с 25:3.