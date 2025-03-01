Кендрик Перкинс: «Селтикс» – самые неуважаемые чемпионы в истории. Это отличная команда, почему к ним так относятся?»
Кендрик Перкинс выступил в поддержку «Бостона» .
Перед матчем с «Кливлендом» эксперт заявил, что действующие чемпионы «Селтикс» заслуживают гораздо большего уважения, чем получают в реальности.
«Почему «Селтикс» так неуважаемы? Когда мы говорим о чемпионских командах, именно они самые неуважаемые чемпионы в истории НБА. Все, о чем вы слышите – то, как легко им пришлось в прошлом сезоне, что с Джейсоном Тейтумом что-то не так, что он не играл на Олимпиаде. Вот это все. Но знаете что? У них отличная команда, они очень хороши. Тейтум – потрясающий игрок. Джейлен Браун – один из лучших универсальных игроков, Пэйтон Притчард – лучший запасной. У них все хорошо в передней линии», – считает журналист ESPN.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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