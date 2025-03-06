Карл-Энтони Таунс примет участие в матче с «Лейкерс»
Карл-Энтони Таунс поможет «Нью-Йорку» в следующем матче.
Звездный центровой команды пропустил одну игру по личным причинам, но вернулся в заявку на встречу с «Лейкерс».
По информации источника, баскетболист примет участие в матче.
Под вопросом находится выход на площадку форвардов О Джи Ануноби (левый большой палец) и Прешеса Ачиувы (мышцы задней поверхности бедра) и центрового Митчелла Робинсона (продолжает восстановление).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Стефана Бонди
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