Стефен Карри не проигрывает в «Мэдисон-сквер-гардене» более 12 лет. Результат – 12-1
Стефен Карри не проигрывал в «Мэдисон-сквер-гардене» 4 388 дней.
Во вторник Стефен Карри («Голден Стэйт») продлил свою победную серию в гостевых матчах против «Нью-Йорка». «Уорриорз» обыграли «Никс» на их арене со счетом 114:102.
Команда Карри не проигрывает в «Мэдисон-сквер-гардене» 4 388 дней, это более 12 лет.
Последнее, и единственное, поражение Карри в «Мэдисон-сквер-гардене» случилось 27 февраля 2013 года, Тогда он набрал 54 очка и реализовал 11 трехочковых.
Карри выиграл 12 из 13 матчей на арене «Никс», набирая в среднем 32,1 очка, а также установив рекорд лиги по трехочковым в 2021 году.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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