Стефен Карри не проигрывает в «Мэдисон-сквер-гардене» более 12 лет. Результат – 12-1

Стефен Карри не проигрывал в «Мэдисон-сквер-гардене» 4 388 дней.

Во вторник Стефен Карри («Голден Стэйт ») продлил свою победную серию в гостевых матчах против «Нью-Йорка ». «Уорриорз» обыграли «Никс» на их арене со счетом 114:102.

Команда Карри не проигрывает в «Мэдисон-сквер-гардене» 4 388 дней, это более 12 лет.

Последнее, и единственное, поражение Карри в «Мэдисон-сквер-гардене» случилось 27 февраля 2013 года, Тогда он набрал 54 очка и реализовал 11 трехочковых.

Карри выиграл 12 из 13 матчей на арене «Никс», набирая в среднем 32,1 очка, а также установив рекорд лиги по трехочковым в 2021 году.