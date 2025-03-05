Лу Уильямс о «Голден Стэйт»: «Эта команда опасна, и к ней нужно относиться серьезно»
Лу Уильямс считает «Голден Стэйт» претендентом на чемпионство в этом году.
«Уорриорз» поставили себе задачу занять 6-е место в конференции. Дрэймонд Грин во время Уикенда всех звезд заявил, что они выиграют чемпионат. По крайней мене они окажут некоторое давление на лидеров.
Нужно относиться к словам Дрэймонда серьезно, у них есть один из лучших игроков всех времен, а также Джимми Батлер. Эта команда опасна, и к ней нужно относиться серьезно», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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