Лу Уильямс о «Голден Стэйт»: «Эта команда опасна, и к ней нужно относиться серьезно»

Лу Уильямс считает «Голден Стэйт» претендентом на чемпионство в этом году.

«Уорриорз» поставили себе задачу занять 6-е место в конференции. Дрэймонд Грин во время Уикенда всех звезд заявил, что они выиграют чемпионат. По крайней мене они окажут некоторое давление на лидеров.

Нужно относиться к словам Дрэймонда серьезно, у них есть один из лучших игроков всех времен, а также Джимми Батлер . Эта команда опасна, и к ней нужно относиться серьезно», – сказал бывший игрок НБА .