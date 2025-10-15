Сергей Козин: «Такая команда как ЦСКА не прощает любых оплошностей»
Главный тренер «Пари НН» высказался после матча с ЦСКА.
«Начали плохо, пропустили в первой половине 56 очков. Поговорили в раздевалке в большом перерыве, сделали выводы, поменяли немного систему защиты, во второй половине пропустили уже 30 очков и в какой-то момент были рядом. К сожалению, не смогли выполнить установки, и такая команда как ЦСКА не прощает любых оплошностей», – сказал Сергей Козин.
В своем четвертом матче нового сезона Единой лиги ВТБ, «Пари Нижний Новгород» уступил на выезде московскому ЦСКА со счетом 77:86. Следующий матч нижегородцы проведут 24 октября – дома против «Зенита».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Пари НН»
