Энтони Слэйтер: «Стив Керр вряд ли покинет «Уорриорз»
Журналист ESPN утверждает, что Стив Керр намерен продолжать работу с клубом.
«На этой неделе у меня выйдет материал со Стивом Керром, он будет о его отношениях со Стефом Карри. В ходе беседы он уточнил для меня, что не собирается уходить из «Уорриорз» ради другой работы в НБА
И это не потому, что он оставляет вопрос открытым из-за интереса со стороны «Сперс» или кого-то еще. Скорее всего, в конце сезона может возникнуть вариант, что он сделает паузу в работе, но, по моему мнению, он намекает, что очень вероятно останется тренером «Голден Стэйт» и в следующем сезоне.
Главное, чтобы все сложилось правильно и это ощущалось верно. Но на данный момент я однозначно считаю, что этот сезон не станет для него последним в «Уорриорз», – сказал журналист ESPN Энтони Слэйтер.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?4784 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Источник: Youtube-канал NBA on ESPN
