Энтони Слэйтер: «Стив Керр вряд ли покинет «Уорриорз»

Журналист ESPN утверждает, что Стив Керр намерен продолжать работу с клубом.

«На этой неделе у меня выйдет материал со Стивом Керром , он будет о его отношениях со Стефом Карри. В ходе беседы он уточнил для меня, что не собирается уходить из «Уорриорз» ради другой работы в НБА

И это не потому, что он оставляет вопрос открытым из-за интереса со стороны «Сперс» или кого-то еще. Скорее всего, в конце сезона может возникнуть вариант, что он сделает паузу в работе, но, по моему мнению, он намекает, что очень вероятно останется тренером «Голден Стэйт » и в следующем сезоне.

Главное, чтобы все сложилось правильно и это ощущалось верно. Но на данный момент я однозначно считаю, что этот сезон не станет для него последним в «Уорриорз», – сказал журналист ESPN Энтони Слэйтер.