0

Энтони Слэйтер: «Стив Керр вряд ли покинет «Уорриорз»

Журналист ESPN утверждает, что Стив Керр намерен продолжать работу с клубом.

«На этой неделе у меня выйдет материал со Стивом Керром, он будет о его отношениях со Стефом Карри. В ходе беседы он уточнил для меня, что не собирается уходить из «Уорриорз» ради другой работы в НБА

И это не потому, что он оставляет вопрос открытым из-за интереса со стороны «Сперс» или кого-то еще. Скорее всего, в конце сезона может возникнуть вариант, что он сделает паузу в работе, но, по моему мнению, он намекает, что очень вероятно останется тренером «Голден Стэйт» и в следующем сезоне.

Главное, чтобы все сложилось правильно и это ощущалось верно. Но на данный момент я однозначно считаю, что этот сезон не станет для него последним в «Уорриорз», – сказал журналист ESPN Энтони Слэйтер.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?4784 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал NBA on ESPN
logoСтив Керр
logoГолден Стэйт
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мне это даже понравилось». Стив Керр не винит Джонатана Кумингу за удаление из-за контакта с судьей
4сегодня, 09:15Видео
Майк Данливи: «Стив Керр может оставаться в «Уорриорз» столько, сколько захочет»
10 октября, 20:55
Стив Керр: «В спорте у тренерской работы есть срок годности. Но я не чувствую, что мой истек»
37 октября, 15:05
Главные новости
Евролига. 50 очков Нанна и Холмса на двоих помогли «Панатинаикосу» обыграть «Виллербан», «Реал» играет с «Партизаном» и другие матчи
211 минут назадLive
Малкольм Брогдон объявил о завершении карьеры
314 минут назад
«Есть игроки, которых словно коснулась волшебная палочка, и Лука – один из них». Руди Фернандес назвал Дончича лучшим баскетболистом, с которым ему довелось играть
1сегодня, 19:34
«Сакраменто» подписал Дакуана Джеффриса
сегодня, 19:11
Единая лига ВТБ. 31 очко Рэндолфа помогло «Зениту» разгромить «Самару», ЦСКА обыграл «Пари НН»
9сегодня, 18:27
Лука Дончич о Джей Джей Редике: «Когда мы играли вместе в «Далласе», мне приходилось его буквально «таскать». Он вообще не мог двигаться»
2сегодня, 18:25
Расселл Уэстбрук подпишет с «Сакраменто» однолетний контракт на 3,6 миллиона долларов
9сегодня, 17:57
«Кливленд» возвращает классическую форму и паркет образца 2000-х годов
6сегодня, 17:45Фото
НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» сыграет с «Далласом», «Сакраменто» примет «Клипперс» и другие матчи
сегодня, 17:21
Тайриз Халибертон: «Троллинг в соцсетях после Олимпиады отнял радость от баскетбола»
1сегодня, 17:06
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Кущенко о Winline Basket Cup: «Уверен, турнир заявит о себе по-настоящему громко»
32 минуты назад
Владислав Коновалов: «Быстрый переход «Зенита» сегодня был ключевым фактором»
1сегодня, 18:54
Еврокубок. «Литкабелис» уступил «Ульму», «Бурк» обыграл «Панионис» и другие матчи
сегодня, 18:43Live
Александер Секулич о матче с «Самарой»: «Первая четверть прошла не так, как нам хотелось, но потом мы сыграли очень хорошо»
3сегодня, 18:40
Зоран Лукич: «Смотрю все игры Единой лиги ВТБ»
1сегодня, 15:17
Серджо Скариоло об увольнении Янниса Сферопулоса: «Такие быстрые перемены редко оправданы»
2сегодня, 14:37
Шарунас Ясикявичюс о фанатах «Фенербахче»: «Скандировать «мафия Евролиги», когда мы – европейские чемпионы, неправильно»
сегодня, 14:09
Зоран Лукич объявил расширенный список из 29 игроков, которые претендуют на участие в тренировочном лагере сборной России
сегодня, 13:52
Amazon Prime показал свою студию NBA on Prime на дебютный сезон телетрансляций
2сегодня, 04:30Фото
Еврокубок. «Тюрк Телеком» победил «Будучность», «Гамбург» уступил «Бахчешехиру»
вчера, 19:59