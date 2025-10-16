1

Анонимный руководитель клуба НБА: «Не удивлюсь, если Леброн не выйдет на площадку до декабря»

Анонимный чиновник считает, что Леброн Джеймс может вернуться не раньше декабря.

«Это очень болезненная травма, и тело Леброна уже не восстанавливается так быстро, как раньше. Я не удивлюсь, если он не сыграет ни в октябре, ни в ноябре. «Лейкерс» нужно быть предельно осторожными с этой травмой», – заявил неназванный руководитель команды НБА в разговоре с Lakers Daily.

Сезон-2025/26 для «Лейкерс» стартует 21 октября матчем против «Голден Стэйт». В октябре команда проведет шесть игр, а в ноябре – тринадцать.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?4971 голос
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Lakers Daily
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
