Анонимный руководитель клуба НБА: «Не удивлюсь, если Леброн не выйдет на площадку до декабря»

Анонимный чиновник считает, что Леброн Джеймс может вернуться не раньше декабря.

«Это очень болезненная травма, и тело Леброна уже не восстанавливается так быстро, как раньше. Я не удивлюсь, если он не сыграет ни в октябре, ни в ноябре. «Лейкерс» нужно быть предельно осторожными с этой травмой», – заявил неназванный руководитель команды НБА в разговоре с Lakers Daily.

Сезон-2025/26 для «Лейкерс » стартует 21 октября матчем против «Голден Стэйт». В октябре команда проведет шесть игр, а в ноябре – тринадцать.