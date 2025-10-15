Александер Секулич о матче с «Самарой»: «Первая четверть прошла не так, как нам хотелось, но потом мы сыграли очень хорошо»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал уверенную победу над «Самарой».

«Я говорил перед матчем, что «Самара » – это команда, которую нужно уважать, даже несмотря на то, что у них сейчас не лучший момент и отсутствуют некоторые игроки. Я сказал, что нам нужно отнестись к ним очень серьезно.

«Серьезно» означает, что ты знаешь, как они играют, и готов защищаться соответствующим образом. Первая четверть прошла не так, как мы хотели, но остальная часть игры – именно то, что мы планировали, и мы сыграли очень хорошо», – сказал Александер Секулич .

«Зенит » провел свой самый результативный матч в этом сезоне Единой Лиги ВТБ , набрав 113 очков и разгромив на выезде «Самару» со счетом 113:64.