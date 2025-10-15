Лука Дончич о Джей Джей Редике: «Когда мы играли вместе в «Далласе», мне приходилось его буквально «таскать». Он вообще не мог двигаться»
Словенский разыгрывающий «Лейкерс» подшутил над главным тренером команды.
«Когда он был моим одноклубником, мне приходилось его буквально «таскать». Он совсем не мог двигаться, так что я реально его тащил.
Но если серьезно, для меня просто здорово снова выходить на паркет и играть в баскетбол. Я рад снова быть на площадке», – сказал Дончич.
Джей Джей Редик выступал за «Даллас» в сезоне-2020/2021 после обмена из «Нового Орлеана». Он провел 13 матчей в составе «Маверикс», набирая в среднем 4,4 очка за 11 минут на площадке. В сентябре 2021-го года Реддик объявил о завершении игровой карьеры.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?4442 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети X
