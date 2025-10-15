  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Лука Дончич о Джей Джей Редике: «Когда мы играли вместе в «Далласе», мне приходилось его буквально «таскать». Он вообще не мог двигаться»
0

Лука Дончич о Джей Джей Редике: «Когда мы играли вместе в «Далласе», мне приходилось его буквально «таскать». Он вообще не мог двигаться»

Словенский разыгрывающий «Лейкерс» подшутил над главным тренером команды.

«Когда он был моим одноклубником, мне приходилось его буквально «таскать». Он совсем не мог двигаться, так что я реально его тащил.

Но если серьезно, для меня просто здорово снова выходить на паркет и играть в баскетбол. Я рад снова быть на площадке», – сказал Дончич.

Джей Джей Редик выступал за «Даллас» в сезоне-2020/2021 после обмена из «Нового Орлеана». Он провел 13 матчей в составе «Маверикс», набирая в среднем 4,4 очка за 11 минут на площадке. В сентябре 2021-го года Реддик объявил о завершении игровой карьеры.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?4442 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети X
logoДжей Джей Редик
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
logoДаллас
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ничего себе!» «Лейкерс» показали обновленную раздевалку
18вчера, 11:09Видео
Лука Дончич о серьезных нагрузках на тренировках «Лейкерс»: «Все отлично. Все в команде в хорошей форме»
13 октября, 04:55
Лука Дончич о продлении контракта Редика: «Стабильность – это хорошо. Готов работать с ним до конца карьеры»
330 сентября, 04:43
Главные новости
Евролига. «Панатинаикос» примет «Виллербан», «Реал» встретится с «Партизаном» и другие матчи
59 минут назад
Единая лига ВТБ. 31 очко Рэндолфа помогло «Зениту» разгромить «Самару», ЦСКА обыграл «Пари НН»
832 минуты назад
Расселл Уэстбрук подпишет с «Сакраменто» однолетний контракт на 3,6 миллиона долларов
6сегодня, 17:57
«Кливленд» возвращает классическую форму и паркет образца 2000-х годов
5сегодня, 17:45Фото
НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» сыграет с «Далласом», «Сакраменто» примет «Клипперс» и другие матчи
сегодня, 17:21
Тайриз Халибертон: «Троллинг в соцсетях после Олимпиады отнял радость от баскетбола»
сегодня, 17:06
Winline Basket Cup. «Бетсити Парма» обыграла «Локомотив-Кубань»
9сегодня, 16:41
Расселл Уэстбрук согласовал контракт с «Сакраменто»
18сегодня, 16:26
Желько Обрадович: «Будущее европейского баскетбола – в Евролиге»
сегодня, 16:13
Перед матчем «Црвены Звезды» с литовским «Жальгирисом» прозвучала песня «Россия, моя любимая»
26сегодня, 15:48Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Владислав Коновалов: «Быстрый переход «Зенита» сегодня был ключевым фактором»
5 минут назад
Еврокубок. «Литкабелис» уступил «Ульму», «Бурк» обыграл «Панионис» и другие матчи
16 минут назадLive
Александер Секулич о матче с «Самарой»: «Первая четверть прошла не так, как нам хотелось, но потом мы сыграли очень хорошо»
219 минут назад
Зоран Лукич: «Смотрю все игры Единой лиги ВТБ»
1сегодня, 15:17
Серджо Скариоло об увольнении Янниса Сферопулоса: «Такие быстрые перемены редко оправданы»
2сегодня, 14:37
Шарунас Ясикявичюс о фанатах «Фенербахче»: «Скандировать «мафия Евролиги», когда мы – европейские чемпионы, неправильно»
сегодня, 14:09
Зоран Лукич объявил расширенный список из 29 игроков, которые претендуют на участие в тренировочном лагере сборной России
сегодня, 13:52
Amazon Prime показал свою студию NBA on Prime на дебютный сезон телетрансляций
2сегодня, 04:30Фото
Еврокубок. «Тюрк Телеком» победил «Будучность», «Гамбург» уступил «Бахчешехиру»
вчера, 19:59
«Монако» подписал контракт с Чимези Мету (Sport24)
вчера, 19:31