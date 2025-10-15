«Сакраменто» подписал Дакуана Джеффриса

28-летний форвард подписал контракт с «Кингз».

По информации инсайдера Майкла Скотто, «Сакраменто » договорился о контракте с Дакуаном Джеффрисом .

Баскетболист уже выступал за «Кингз» в период с 2019 по 2021 год, но в итоге был отчислен клубом.

В прошлом сезоне Джеффрис выступал за «Шарлотт», принял участие в 47 матчах и в среднем набирал 6,7 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи за 23 минуты на паркете.