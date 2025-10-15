«Сакраменто» подписал Дакуана Джеффриса
28-летний форвард подписал контракт с «Кингз».
По информации инсайдера Майкла Скотто, «Сакраменто» договорился о контракте с Дакуаном Джеффрисом.
Баскетболист уже выступал за «Кингз» в период с 2019 по 2021 год, но в итоге был отчислен клубом.
В прошлом сезоне Джеффрис выступал за «Шарлотт», принял участие в 47 матчах и в среднем набирал 6,7 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи за 23 минуты на паркете.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?4786 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
